Губернатор Ставрополья представил стратегию развития региона до 2030 года

Ставропольский край планирует к 2030 году увеличить показатель валового регионального продукта до 2,5 трлн рублей, а объем инвестиций в экономику региона — до 500 млрд рублей. Об этом глава региона Владимир Владимиров сообщил в ходе презентации стратегии развития края в Национальном центре «Россия».

«За пять лет мы практически в два раза увеличили ВРП. Предполагаем, что к 2030 году уверенно перейдем планку в 2,5 триллиона рублей», — сообщил Владимиров.

Он подчеркнул, что в 2025 году регион сохранил положительную динамику по всем ключевым показателям: росту ВРП, инвестициям в основной капитал и налоговым поступлениям.

Отмечается, что основой экономики Ставрополья остается агропромышленный комплекс. Благодаря расширению орошаемых площадей регион получает два урожая в год. Площадь суперинтенсивных садов за короткий срок выросла с 10 до почти 2 тыс. гектаров.

Кроме того, Ставропольский край стал крупнейшим производителем саженцев в России, а также наращивает производство овощей закрытого грунта с ориентацией на экспорт.

Одновременно регион развивает новые отрасли: солнечную и ветровую энергетику, в том числе начато строительство новой солнечной электростанции.

В числе стратегических целей Ставрополья до 2036 года Владимиров обозначил рост объема промышленного производства не менее чем на 60%, увеличение экспорта почти до 2 млрд долларов и удвоение объемов переработки сельхозпродукции на территории края.

Также к 2036 году Ставрополье должно выйти на показатель свыше 3 млн жителей при устойчивом демографическом росте.

На презентации Владимиров также представил планы по развитию транспортной инфраструктуры региона: аэропорт Минеральных Вод должен выйти на пассажиропоток в 10 млн человек, аэропорт Ставрополя — превысить 1,5 млн пассажиров.

Отдельное внимание Владимиров уделил социальной и креативной повестке. Он сообщил, что в Пятигорске и Ставрополе открыты школы креативных индустрий, также за прошедшую пятилетку в регионе построено 340 объектов здравоохранения и отремонтировано 55 школ. Ежегодно в рамках программ местных и федеральных инициатив обновляется до 350 объектов благоустройства.

Ранее сообщалось, что Дни Ставропольского края проходят на выставке «Книга сказок» в Национальном центре «Россия» с 23 февраля по 1 марта.