Названа версия пропажи туристической группы в Пермском крае

У пропавших туристов могли сломаться снегоходы, и они ждут помощи в таёжной избе. Об этом заявил Telegram-каналу RT источник в правоохранительных органах.

«Мобильной связи в доме нет, рации так далеко не берут. Если людей там нет, значит, они точно где-то заблудились. Разбиться на снегоходах там сложно, рельеф не слишком крутой», — сказал он.

Согласно информации канала, там есть печка для обогрева и небольшой запас еды. Отдыхающие часто там останавливаются на пути к плато Кваркуш. Изба построена около десяти лет назад в память об уральском путешественнике, следует из поста.

Пятеро туристов отправились из Уфы в деревню Золотанка Красновишерского района на автомобилях 20 февраля и планировали вернуться через четыре дня. В настоящий момент группа не выходит на связь, при этом их автомобили припаркованы на том же месте, где их оставили.

К поискам пропавших присоединились волонтёры. Как писал Telegram-канал Mash, поход туристов не был зарегистрирован в МЧС.

Ранее десять лыжников пропали без вести после схода лавины в горах Северной Калифорнии.