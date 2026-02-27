«Единая Россия» расширит поддержку производителей технологий двойного назначения

Предложения и инициативы Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), созданного два года назад при поддержке партии «Единая Россия», войдут в технологический блок народной программы политической силы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Сидякин.

По словам парламентария, за два года центр сформировал эффективную экосистему из сотен компаний по всей стране и выстроил полный цикл поддержки инновационных команд — от разработки идеи и создания опытного образца до серийного производства, апробации и заключения контрактов.

Ключевым принципом работы центра, подчеркнул Сидякин, стала прямая коммуникация с бойцами на фронте и оперативная доработка изделий под конкретные боевые задачи.

«Вместе с братьями из ЦБСТ мы проехали практически всю линию боевого соприкосновения. Дороги, полигоны, передовая. Сотни тысяч изделий резидентов — беспилотники, системы связи, РЭБ, комплектующие – были переданы военным и сразу начинали работать», — отметил Сидякин.

Он добавил, что, согласно подтвержденным данным, с помощью продукции резидентов центра уничтожена техника противника на сумму 3 млрд долларов.

Сидякин также сообщил, что предложения и инициативы ЦБСТ по системной поддержке производителей технологий двойного назначения будут включены в технологический блок народной программы «Единой России». Депутат пояснил, что инициатива направлена на создание условий для устойчивого развития отрасли спецтеха и укрепление технологического суверенитета страны.

Отдельно Сидякин отметил итоги работы в сфере защиты мирного населения: в Курской области развернута пилотная система гражданской противовоздушной обороны, которая уже продемонстрировала эффективность в реальных условиях.

По оценке Сидякина, этот опыт может стать примером применения инновационных решений для обеспечения безопасности российских регионов.