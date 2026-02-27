Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

«Единая Россия» расширит поддержку производителей технологий двойного назначения

Депутат Сидякин рассказал об обновлении народной программы «Единой России»
Telegram-канал Александр Сидякин

Предложения и инициативы Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), созданного два года назад при поддержке партии «Единая Россия», войдут в технологический блок народной программы политической силы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Сидякин.

По словам парламентария, за два года центр сформировал эффективную экосистему из сотен компаний по всей стране и выстроил полный цикл поддержки инновационных команд — от разработки идеи и создания опытного образца до серийного производства, апробации и заключения контрактов.

Ключевым принципом работы центра, подчеркнул Сидякин, стала прямая коммуникация с бойцами на фронте и оперативная доработка изделий под конкретные боевые задачи.

«Вместе с братьями из ЦБСТ мы проехали практически всю линию боевого соприкосновения. Дороги, полигоны, передовая. Сотни тысяч изделий резидентов — беспилотники, системы связи, РЭБ, комплектующие – были переданы военным и сразу начинали работать», — отметил Сидякин.

Он добавил, что, согласно подтвержденным данным, с помощью продукции резидентов центра уничтожена техника противника на сумму 3 млрд долларов.

Сидякин также сообщил, что предложения и инициативы ЦБСТ по системной поддержке производителей технологий двойного назначения будут включены в технологический блок народной программы «Единой России». Депутат пояснил, что инициатива направлена на создание условий для устойчивого развития отрасли спецтеха и укрепление технологического суверенитета страны.

Отдельно Сидякин отметил итоги работы в сфере защиты мирного населения: в Курской области развернута пилотная система гражданской противовоздушной обороны, которая уже продемонстрировала эффективность в реальных условиях.

По оценке Сидякина, этот опыт может стать примером применения инновационных решений для обеспечения безопасности российских регионов.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!