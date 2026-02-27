Размер шрифта
Пенсионерка из Кирова осталась без денег после поездки в автобусе

В Кирове кондуктор украл у пенсионерки пакет с деньгами
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Кирове 45-летняя кондуктор автобуса украла 15 тысяч рублей, которые обронила 73-летняя пассажирка. Об этом сообщает УМВД по Кировской области.

В полицию обратилась 74-летняя пенсионерка, женщина сообщила, что после поездки на автобусе обнаружила пропажу 15 тысяч рублей. Оперативники установили, что деньги нашла кондуктор.

Вместо того чтобы вернуть находку, 45-летняя жительница областного центра., женщина оставила ее себе. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

До этого в Приморье пассажир перевел себе деньги таксиста при выборе музыки. Водитель обнаружил пропажу денег со счета и обратился в полицию. Полицейские задержали 21-летнего подозреваемого, который признался в краже. Возбуждено уголовное дело.

Ранее таксист в Сочи украл деньги у пьяной пассажирки.

 
