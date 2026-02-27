Размер шрифта
Цыпер рассказал о доверии к СМИ в эпоху анонимности

Андрей Цыпер: интернет дал каждому возможность высказаться
Пресс-служба ВШЭ

Интернет дал каждому возможность высказаться, но вместе с этим сильно размылись ответственность и доверие, заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co, член правления РОЦИТ Андрей Цыпер во время своего доклада «Доверие к СМИ в эпоху анонимности» в рамках форума «Новый Рунет: без мошенников и анонимов».

Он отметил, что анонимность стала частью цифровой культуры.

«Победить ее невозможно. Всегда останутся темные уголки сети. Наша задача как СМИ – не бороться с самой анонимностью, а создавать пространство доверия», — сказал он.

В форуме также приняли участие председатель правления РОЦИТ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, управляющий директор по работе с государственными органами Positive Technologies Игорь Алексеев и другие.

 
