В «Роснефти» рассказали о вкладе в сохранение белого медведя

«Роснефть» провела 10 научных экспедиций по изучению белого медведя с 2014 года
Пресс-служба «Роснефти»

«Роснефть» с 2014 года провела 10 научных экспедиций по изучению белого медведя, сообщает пресс-служба компании.

Также в 2024 году компания начала новый четырехлетний цикл исследований в рамках корпоративной программы сохранения биоразнообразия арктических экосистем «Тамура».

Кроме того, в 2024 году на островах Карского моря и северо-западном побережье Таймыра провели учет белых медведей, зафиксировав 50 особей.

В компании отметили, что в 2025 году был проведен первый полномасштабный авиаучет популяции. Всего ученые совершили 25 вылетов. В ходе изучения было сделано около 170 тыс. снимком и 540 тыс. фотографий инфракрасной съемки.

Напомним, 27 февраля отмечается Международный день белого медведя. С 2013 года под опекой «Роснефти» находятся все белые медведи, находящиеся в зоопарках России. Компания патронирует 36 полярных медведей в 16 зоопарках.

 
