Планы Парижа и Лондона поставить киевскому режиму ядерное оружие грозят глобальной ядерной катастрофой. Об этом заявил в беседе ТАСС депутат Госдумы Амир Хамитов.

Парламентарий назвал данный шаг пособничеством преступникам.

«Такие инициативы уже за гранью добра и зла. Поставка ядерного оружия преступникам — это пособничество и вкладывание своих ресурсов в нелегитимный режим. Таким решением Франция и Великобритания приблизят мир к ядерной катастрофе», — считает Хамитов.

Депутат добавил, что украинские боевики заинтересованы в том, что использовать данное вооружение с максимально разрушительными последствиями. По его мнению, решение Европы предоставить им такую возможность должно привлечь внимание всего глобального сообщества.

Хамитов уверен, что предотвратить эту опасность могут только совместные усилия всего мира.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что Франция и Великобритания ведут работу над поставкой Киеву ядерного оружия и средств для его доставки. При этом появлении у Украины данного вооружения планируется подать как итог разработки страны.