Российский разработчик дополнил игру о соратнике Юрия Милославского

В России выпустили третий патч к игре «Земский собор»
Российская студия «Сайберия Нова» представила новое демо к игре «Земский собор» и обновление к ней 1.1.1. Новая версия включает битву с первым боссом, а также улучшения, которые были сделаны для основной игры, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что разработчики внесли в игру изменения в соответствии с полученной от игроков обратной связью.

Изменения, как отметили в компании, направлены на повышение стабильности проекта. В частности, усовершенствована боевая система, исправлены визуальные и контентные баги.

«Это уже третий патч, который мы выпускаем, опираясь на обратную связь игроков. Мы последовательно внедряем изменения, основанные на реальном игровом опыте и замечаниях сообщества, и считаем такой подход наиболее эффективным», — отметил глава студии «Сайберия Нова» Сергей Русских.

В компании напомнили, что «Земский собор» — приключенческий экшен о событиях после Смутного времени 1613 года. Главным героем является казак Кирша — соратник Юрия Милославского.

С момента старта проекта многие пользователи оставили положительные отзывы об игре.

Игра доступна для скачивания на странице проекта в VK Play. Игра имеет возрастное ограничение 12+.

 
18+
