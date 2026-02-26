Размер шрифта
Общество

В Узбекистане намерены использовать опыт России по внедрению единого налогового счета

ФНС России: Узбекистан изучит российский опыт внедрения Единого налогового счета
Shutterstock

Налоговый комитет Узбекистана cообщил о заинтересованности в российском опыте внедрения Единого налогового счета (ЕНС) и намерен после его изучения ввести в республике аналогичную практику. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федеральной налоговой службы России рассказало ТАСС.

Согласно информации ФНС РФ, специалисты Налогового комитета Узбекистана внимательно изучают опыт коллег из Федеральной налоговой службы России по внедрению единого налогового счета, так как инструмент значительно упрощает исполнение налоговых обязательств и снижает административную нагрузку.

В дальнейшем в республике планируется адаптировать российский опыт.

В ФНС России пояснили, что особенностью ведения учета налогов и сборов на ЕНС является то, что поступающая в рамках единого налогового платежа на данный счет сумма распределяется между обязательствами налогоплательщика на основании поданных им деклараций или уведомлений об исчисленных суммах налогов и взносов с учетом очередности.

Данный механизм, отметили в ведомстве, позволяет ФНС РФ самостоятельно разносить поступления по бюджетной системе, что значительно снижает количество невыясненных налоговых платежей. В частности, за три года число должников снизилось в два раза.

Также механизм в шесть раз ускорил возврат средств.

В Налоговом комитете Узбекистана добавили, что укрепление профессиональных связей с коллегами из России и расширение сотрудничества с ФНС РФ позволит повысить качество государственных услуг в республике.

 
