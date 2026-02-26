Эксперты назвали эмпатию ключевым инструментом взаимодействия бизнеса с аудиторией

Эмпатия сегодня — не просто про «быть добрее». Это операционная система, которая позволяет бренду слышать не слова, а истинные потребности человека. Такое заявление сделала на форуме PR Force директор по внешним коммуникациям медиахолдинга Rambler&Co Виктория Джигкаева.

Cовместно с главой исследовательской компании PR News Лилией Глазовой топ-менеджер Rambler&Co выступила на мероприятии с темой «Эмпатия как операционная система коммуникаций: как выстроить ценностный диалог с аудиторией на ее языке будущего».

Спикеры представили данные второй волны совместного охватного исследования образа будущего и предложили профессиональному сообществу готовые решения для настройки эффективных коммуникаций.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 482 тыс. интернет-пользователей медиаресурсов Rambler&Co, также выполнен анализ более 32 тыс. публикаций федеральных СМИ.

Согласно полученным данным, 35% россиян воспринимают будущее как уже наступившую реальность, что требует от бизнеса смещения фокуса с глобальных нарративов на конкретные ценности — безопасность, заботу и предсказуемость.

«У будущего нет функции «отложенного старта», оно уже наступило и стало личным. Оно измеряется не полетами в космос, а минутами, которые ваш сервис вернул человеку для себя и семьи, а также спокойствием за здоровье детей или родителей, которое обеспечил ваш продукт. Наша задача как коммуникаторов – перестать продавать футуристичные обещания и начать упаковывать технологии в ежедневные апгрейды качества жизни», — подчеркнула Джигкаева.

В свою очередь, Глазова отметила, что аудитория устала от абстрактных лозунгов, и бизнесу критически важно выстраивать диалог на языке базовых потребностей клиентов.

Спикеры добавили, что успешные коммуникации должны строиться вокруг личных выгод и повседневных интересов аудитории, технологий, обеспечивающих комфорт и защищенность, а также проявления эмпатии со стороны компаний.