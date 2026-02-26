Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Эксперты назвали эмпатию ключевым инструментом взаимодействия бизнеса с аудиторией

Rambler&Co представил фокусы коммуникации будущего
Пресс-служба Rambler&Co

Эмпатия сегодня — не просто про «быть добрее». Это операционная система, которая позволяет бренду слышать не слова, а истинные потребности человека. Такое заявление сделала на форуме PR Force директор по внешним коммуникациям медиахолдинга Rambler&Co Виктория Джигкаева.

Cовместно с главой исследовательской компании PR News Лилией Глазовой топ-менеджер Rambler&Co выступила на мероприятии с темой «Эмпатия как операционная система коммуникаций: как выстроить ценностный диалог с аудиторией на ее языке будущего».

Спикеры представили данные второй волны совместного охватного исследования образа будущего и предложили профессиональному сообществу готовые решения для настройки эффективных коммуникаций.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 482 тыс. интернет-пользователей медиаресурсов Rambler&Co, также выполнен анализ более 32 тыс. публикаций федеральных СМИ.

Согласно полученным данным, 35% россиян воспринимают будущее как уже наступившую реальность, что требует от бизнеса смещения фокуса с глобальных нарративов на конкретные ценности — безопасность, заботу и предсказуемость.

«У будущего нет функции «отложенного старта», оно уже наступило и стало личным. Оно измеряется не полетами в космос, а минутами, которые ваш сервис вернул человеку для себя и семьи, а также спокойствием за здоровье детей или родителей, которое обеспечил ваш продукт. Наша задача как коммуникаторов – перестать продавать футуристичные обещания и начать упаковывать технологии в ежедневные апгрейды качества жизни», — подчеркнула Джигкаева.

В свою очередь, Глазова отметила, что аудитория устала от абстрактных лозунгов, и бизнесу критически важно выстраивать диалог на языке базовых потребностей клиентов.

Спикеры добавили, что успешные коммуникации должны строиться вокруг личных выгод и повседневных интересов аудитории, технологий, обеспечивающих комфорт и защищенность, а также проявления эмпатии со стороны компаний.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!