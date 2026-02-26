Размер шрифта
«Афиша Daily» определила лучший отечественный фильм всех времен

«Афиша Daily» пригласила 100 критиков составить список лучших российских фильмов
«Афиша Daily» опубликовала список из 25 лучших кинофильмов, снятых в современной России. Для его составления были приглашены 100 кинокритиков, которые назвали своих фаворитов за последние 35 лет, рассказали в пресс-службе компании «Афиша».

Отмечается, что это вторая часть масштабного спецпроекта «Афиши Daily». Внутри проекта можно увидеть как общий топ-50, так персональные списки кинокритиков.

В топ-10 списка вошли, в частности, «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова и «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина, а также «Аритмия» Бориса Хлебникова и «Шапито-шоу» Сергея Лобана.

Первая тройка лидеров, полный список из 50 картин и персональные топы участников уже доступны на сайте проекта. Отмечается, что он охватывает фильмы, вышедшие с 25 декабря 1991 года по 1 августа 2025 года, и учитывает картины, соответствующие минимум одному из критериев, среди которых выход в российский кинотеатральный прокат, релиз в российских онлайн-кинотеатрах или премьера на российском кинофестивале.

 
