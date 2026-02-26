Размер шрифта
В России накануне 23 февраля и 8 марта выросло число фишинговых атак

«МегаФон»: активность мошенников в период гендерных праздников выросла вдвое
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Накануне 23 февраля и 8 марта мошенники создали в 1,8 раза больше фишинговых ресурсов по сравнению со средними значениями по году, сообщает пресс-служба «МегаФона».

Как отметили аналитики оператора, чаще всего для фишинговых атак используют имитацию социальных сетей и мессенджеров (более 40% от общего числа выявленных ресурсов). С их помощью мошенники пытаются получить доступ к личным аккаунтам пользователей. В 27% случаев мошенники копируют интерфейсы финансовых и инвестиционных сервисов, а 13% распространяют фейковые новости.

В «МегаФоне» подчеркнули, что мошенники делают ставку на «тематические» даты, используя эмоциональный фон праздников.

«Риск попасть на уловки возрастает, потому что подделки становятся все более качественными, а пользователи в спешке не проверяют подозрительные ссылки и сообщения. Но у абонентов «МегаФона» есть защита: оператор предупреждает о переходе на потенциально опасный сайт», — рассказал директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.

 
