Участников российского рекламного рынка пригласили принять участие в отраслевой премии

В России в четвертый раз определят победителей премии AdRec 2026 *[адрес]. Цель инициативы — отметить не просто креативные или эффективные кампании, а яркие деловые решения, отметили организаторы — «Коммерсантъ Конференции».

Cбор заявок на премию уже стартовал. В нем могут принять участие все участники рекламного рынка — компании, креативные агентства, стратеги, аналитики и рекламодатели.

Уточняется, что на рассмотрение жюри премии можно подавать рекламные кампании, проведенные в 2025 и 2026 годах, либо завершенные до 26 марта 2026 года. Прием заявок продлится до 27 марта текущего года.

В экспертный совет премии включены не только представители креативных индустрий, но и топ-менеджеры и владельцы компаний.

Итоги премии и награждение победителей состоится 15 апреля в Москве. Церемония традиционно пройдет в формате интенсивного рабочего дня: ее откроет конференция «Медиапространство-2026».