Неизвестный в маске тяжело ранил невесту на свадьбе из-за неразделенной любви

В Индии на свадьбе в штате Бихар неизвестный в маске выстрелил в 18-летнюю невесту, девушка получила тяжелое ранение она находится в критическом состоянии. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел во время традиционного обмена свадебными гирляндами. Пара стояла на сцене перед гостями, когда появился мужчина и открыл огонь по невесте. Из-за громкой музыки присутствующие не сразу поняли, что произошло, паника началась, когда девушка упала.

Перед потерей сознания она успела назвать имя нападавшего — соседа, который два года преследовал ее из-за неразделенной любви. Ранее из-за его угроз церемонию уже переносили. Стрелок скрылся, его разыскивает полиция. Пострадавшая госпитализирована местную больницу в крититческом состоянии, за ее жизнь борются врачи.

До этого в Индии массовая свадьба на 383 пары закончилась дракой из-за бесплатных чипсов. Несколько человек получили серьезные травмы. Известно, что на одного ребенка в давке опрокинули горячий чай. Местные власти пока не прокомментировали произошедшее.

Ранее невесте засыпали перец чили в глаза и похитили накануне свадьбы.