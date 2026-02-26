В Национальном центре «Россия» пройдет пятая церемония вручения «Знание. Премия»

В Национальном центре «Россия» 3 марта пройдет церемония вручения просветительской награды «Знание. Премия», сообщает пресс-служба российского общества «Знание».

На церемонии наградят 32 лауреатов в 18 номинациях.

«За пять лет победителями голосования становились как крупные всероссийские проекты, так и просветители из регионов. Интерес россиян к премии постоянно растет: в этом сезоне номинанты собрали рекордные 136 тыс. голосов», — отметил заместитель генерального директора российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Награды представляют собой кубы. В каждой номинации кубы будут выполнены из разных материалов, среди которых прозрачная смола, мрамор и другие.

Всего в юбилейном сезоне премии было подано 18 730 заявок из 89 регионов России и 40 стран мира. В шорт-лист вошли 100 соискателей.

