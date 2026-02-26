Размер шрифта
Певица Юта рассказала о травле на Украине в детстве

Певица Юта: в садике меня называли русской свиньей
Кадр из видео/ Телега Online/VK

Сегодняшний конфликт на Украине – не случайность, а результат многолетней идеологической обработки населения Украины, заявила заслуженная артистка России, член художественного совета при министерстве обороны РФ, певица Юта в рамках нового выпуска проекта «Сорян, это подкаст».

«Если кто-то не сталкивался с подобным отношением украинцев, это не значит, что этого не было. Работа велась не одно десятилетие, западными спецслужбами в том числе», — сказала она.

Юта вспомнила о травле на Украине во времена своего детства.

«Мы переехали транзитом из Свердловска в Москву через Украину, жили там полгода. По-украински я не говорила. И, слыша русскую речь, дети называли меня русской свиньей. Я была маленькой и, естественно, не понимала, что происходит», — отметила она.

Также Юта выступила против втягивания бойцов СВО в медийные скандалы.

«Человек в зоне боевых действий находится в состоянии перманентного стресса, у него по-другому работает психика. Для него вещи, которые раньше не были острыми, становятся такими. И эксплуатировать эту психологическую особенность, я считаю, неправильно», — сказала она.

Кроме того, певица рассказала, что она стремится быть там, где нужна поддержка.

«Я хочу быть там. Под слово «хочу» мы можем подвести и долг, и ответственность, и желание служить стране. Но в большей степени это просто мое внутреннее. Я хочу — и я еду», — отметила она.

Также в рамках подкаста Юта рассказала о сотрудничестве с Евгением Ройзманом (признан в РФ иностранным агентом) и затронула тему состояния российской эстрады.

 
