В Мытищах школьник выстрелил другу в лицо из ракетницы

В Подмосковье школьник случайно выстрелил в друга из ракетницы
В Мытищах школьник играл в кафе с сигнальным пистолетом и случайно выстрелил в приятеля, пострадавший получил травму глаза. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД Московской области.

Инцидент произошел в кафе в Шараповском проезде. Компания подростков сидела за столом, когда один из них крутил в руках устройство «сигнал охотника» и случайно выстрелил, ранив приятеля.

Пострадавшего госпитализировали с травмой глаза. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

До этого в Петербурге подросток устроил стрельбу и попал в лицо девушке. Пострадавшая обратилась к врачам, ей оказали необходимую медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение. Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний житель Северного проспекта, который не учится и не работает. Подросток утверждает, что все произошло случайно

Ранее мужчина выстрелил себе в лицо во время чистки оружия.

 
