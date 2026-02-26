Размер шрифта
Открытый турнир по фехтованию на шпагах среди детей прошел в Дубне

В Дубне прошел открытый турнир по фехтованию на шпагах
Shutterstock

В Дубне впервые прошел открытый турнир по фехтованию на шпагах среди детей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире принимали участие спортсмены 2015 года рождения и младше.

Как отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, в рамках 20-летия ОЭЗ впервые был организован такой турнир.

«Мы рады, что отделение фехтования спортшколы «Дубна» согласилось на проведение турнира на нашей территории. Ребята, двигайтесь вперед — спортивные достижения, которые вы демонстрируете сегодня, закладывают успех вашей дальнейшей жизни», — сказал он.

Судьями турнира стали тренеры спортшколы «Дубна» Александр Лапин и Валерий Буторов. Также в состав судей вошли воспитанники школы Анна Микелова и Владимир Чурюкин.

«Сегодня среди воспитанников отделения фехтования спортшколы «Дубна» две чемпионки России, вице-чемпионка среди юниоров, несколько мастеров спорта, наши ученики успешно выступают на российских и международных турнирах», — сказал главный судья соревнований Александр Лапин.

Открытый турнир по фехтованию на шпагах организован по инициативе управляющей компании ОЭЗ «Дубна» совместно со спортивной школой «Дубна». Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

 
