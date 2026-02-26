Размер шрифта
В Обнинске прошел II этап Кубка России по плаванию

Пловцы из Подмосковья завоевали 9 медалей на II этапе Кубка России
Областной Центр олимпийских видов спорта

Сборная команда Московской области заработала 9 медалей на II этапе Кубка России по плаванию, который проходил в Обнинске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Золотые медали завоевали Иван Гирев (200 м), Роман Акимов (400 м) и Полина Лейкина (1500 м). Серебро досталось Диане Валиуллиной (1500 м), Полине Лейкиной (400 м), Дарье Рогожиновой (200 м) и Виктории Таранниковой (200 м). Бронзу завоевали Роман Акимов (200 м) и Иван Гирев (100 м).

Второй этап Кубка России по плаванию проходил с 21 по 22 февраля в Обнинске. Соревнования проводились в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

 
