«Единая Россия» и правительство усилят поддержку граждан через народную программу

У «Единой России» и правительства есть одна общая цель – повышение качества жизни граждан России и развитие страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета кабмина в Госдуме

В свою очередь, замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин сообщил, что партия завершила этап реализации текущей народной программы и приступила к сбору предложений от граждан и бизнеса для её новой редакции. Эти инициативы лягут в основу законов, решений правительства и региональных нормативных актов.

«Мы синхронизировали цели народной программы с Указом Президента о национальных целях развития, добавили новые разделы по поддержке участников СВО, их семей и воссоединённых регионов», — отметил Вяткин.

За время действия программы совместно с правительством построено и отремонтировано более 10 тыс. больниц и поликлиник, свыше 1600 детских садов, более 1700 школ, 1300 учреждений культуры, а также газифицировано более 1,2 млн домовладений.

Мишустин сообщил, что финансирование народной программы продолжает расти: в 2026 году оно составит около 6 трлн рублей против 5,6 трлн в 2025 году.

«Поправки партии при подготовке бюджета были направлены на целый ряд социальных инициатив с общей суммой в 174 млрд рублей», — уточнил премьер.

Средства пойдут на расширение поддержки семей с детьми, участников СВО, комплекс льгот и ускорение капитального ремонта школ.

«Уверен, что реализация народной программы должна быть эффективной. Мы вместе постараемся все необходимые вопросы решить», — заключил Мишустин.