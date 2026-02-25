Ограничения в интернете назвали глобальной мировой тенденцией

История с возможным запретом социальных сетей для детей в Великобритании подтверждает, что ограничения в интернете стали глобальной тенденцией. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Россия тут вовсе не уникальна, как иногда пытаются представить критики, не разобравшиеся в вопросе», — отметил он.

Немкин отметил парадокс. По его словам, страны, позиционирующие себя как оплоты свободы слова, на практике применяют жесткие меры.

«В Великобритании людей ежедневно задерживают за оскорбительные сообщения, опубликованные в социальных сетях и на других онлайн-платформах, хотя страна занимает очень высокие позиции в рейтинге демократии. Российский подход скорее про баланс: вместо тотальных запретов государство делает ставку на развитие собственных платформ и безопасных альтернатив», — сказал он.

Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова отметила, что многие государства сегодня решают общую задачу — обеспечение безопасности детей в быстро меняющейся цифровой среде.

«Во многом эта среда формировалась без достаточного внимания к долгосрочным последствиям, и сейчас странам приходится срочно искать эффективные решения. Некоторые, как, например, Австралия, рассматривают более жесткие регуляторные меры как способ быстрого реагирования на вызовы», — сказала она.

Однако, по ее словам, исключительно запретительные подходы не всегда эффективны, поскольку подростки ищут обходные пути, а интерес к запрещенному контенту может даже расти.

«Поэтому часть государств, включая Россию, наряду с регулированием делает акцент на развитии собственных цифровых платформ и формировании более безопасной онлайн-среды. Такой подход позволяет не просто ограничивать, а предлагать альтернативу — создавать пространства, которые учитывают особенности поведения аудитории и постепенно формируют устойчивые и понятные правила взаимодействия в цифровой среде», — считает Белякова.