«Единая Россия» и правительство обсудили социальные меры и борьбу с инфляцией

В «Единой России» рассказали о совместной работе с правительством над соцзадачами

Несмотря на запрет международного права вводить санкции на лекарства и медоборудование, Россия должна быть готова ко всему. Об этом на пресс-подходе перед заседанием Госдумы, на котором депутаты заслушалт отчет правительства, заявил зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Он также подчеркнул внимание партии к росту цен.

«Некоторые недобросовестные продавцы использовали ситуацию, связанную с повышением налогов, и заявили о том, что повышение цен, которое они объявили, связано с повышением налога на добавочную стоимость. Зачастую это неправда. Налог на некоторые товары, как вы знаете, вообще не вырос. Это в первую очередь товары социальные», — отметил Исаев.

По его словам, правительство поручило ФАС проверить такие случаи, а фракция готова внести законодательные изменения при необходимости. Также в приоритете — рост реальных доходов населения

«Сегодня мы ведем серьезную работу с Правительством над поправками в Трудовой кодекс, чтобы обеспечить достойную оплату сверхурочной работы», — сообщил Исаев.

В 2026 году в 15 регионах стартует пилот по справедливой оплате труда в здравоохранении, образовании и культуре.

Первый зампред Госдумы Александр Жуков напомнил, что благодаря совместной работе бюджет 2026 года сохранил социальные обязательства, несмотря на расходы на оборону. В 2025 году ВВП вырос на 1%, промышленность — более чем на 3%, инфляция снизилась с 9% до 5,6%, безработица достигла минимума — 2,2%.

Замруководителя фракции Дмитрий Вяткин подчеркнул, что самое главное — чтобы все меры поддержки были обеспечены материально и организационно, и чтобы законы исполнялись на местах.

«Мы ведем постоянный мониторинг, и, в случае выявления системных проблем, вырабатываем новые меры. Буквально накануне внесены два законопроекта, которые касаются расширения льгот и гарантий в отношении тех, кто защищал и защищает наши приграничные регионы — Курскую, Белгородскую, Брянскую области. С Правительством мы вели диалог, чтобы учесть всех, кто выполняет специальные либо боевые задачи в зоне ведения боевых действий, в законах, которые устанавливают меры поддержки. В этом направлении мы будем действовать и далее», — сказал он.

Вице-спикер Ирина Яровая добавила, что партия разработала системные меры против нелегальной миграции и кадрового дефицита, включая закон о целевой подготовке кадров. Особое внимание уделено здравоохранению.