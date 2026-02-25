Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В России внедрили ИИ-технологии в культурный проект

Технологии Сбера использовали в музее «Первая дача» в Переделкине
Cбер

Посетители музейного дома «Первая дача», который откроется на территории Дома творчества «Переделкино» 1 марта, смогут узнать больше о музее и Доме творчества в режиме реального времени благодаря системе умного дома Sber. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что в рамках проекта со Сбером и командой «СберСити» голоса литераторов, которые звучат в стенах «Первой дачи», генерируются с помощью решения на основе искусственного интеллекта SaluteSpeech. В Сбере отметили, что это позволяет воссоздать интонации и манеру речи писателей.

В компании добавили, что для более глубокого исследования контекста посетители смогут воспользоваться ИИ-помощником GigaChat. С помощью специальных информативных табличек, размещенных на территории музея, гости смогут прямо на месте тестировать запросы и получать мгновенные ответы.

Также погрузиться в атмосферу будней литераторов посетители смогут с помощью закладок, где ссылка QR кода ведет на ответ о том, что такое музей «Первая дача».

Погрузиться в историю россияне смогут и за пределами музея. Для этого в сервисе HiFi-стриминга «Звук» размещен подкаст Дома творчества «Ожерелье без нитки» о блестящих литераторах прошлого столетия.

«Для нас поддержка культуры — возможность создать для людей новый, более глубокий и личный опыт взаимодействия с искусством. В «Первой даче» мы соединили передовые технологии с уникальным нематериальным наследием. Теперь любой посетитель сможет не просто увидеть это место, но и услышать голоса прошлого», — отметил старший вице-президент Сбера Владислав Крейнин.

Первым героем стал Виктор Шкловский — человек, проживший почти целый век и вобравший в себя все его противоречия. Ему будет посвящена выставка «Ход коня», которая откроет новый музей. Экспозиция разместится сразу на двух этажах.

Сообщается, что билеты в музей уже доступны на «Афише».

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!