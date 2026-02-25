В России внедрили ИИ-технологии в культурный проект

Посетители музейного дома «Первая дача», который откроется на территории Дома творчества «Переделкино» 1 марта, смогут узнать больше о музее и Доме творчества в режиме реального времени благодаря системе умного дома Sber. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что в рамках проекта со Сбером и командой «СберСити» голоса литераторов, которые звучат в стенах «Первой дачи», генерируются с помощью решения на основе искусственного интеллекта SaluteSpeech. В Сбере отметили, что это позволяет воссоздать интонации и манеру речи писателей.

В компании добавили, что для более глубокого исследования контекста посетители смогут воспользоваться ИИ-помощником GigaChat. С помощью специальных информативных табличек, размещенных на территории музея, гости смогут прямо на месте тестировать запросы и получать мгновенные ответы.

Также погрузиться в атмосферу будней литераторов посетители смогут с помощью закладок, где ссылка QR кода ведет на ответ о том, что такое музей «Первая дача».

Погрузиться в историю россияне смогут и за пределами музея. Для этого в сервисе HiFi-стриминга «Звук» размещен подкаст Дома творчества «Ожерелье без нитки» о блестящих литераторах прошлого столетия.

«Для нас поддержка культуры — возможность создать для людей новый, более глубокий и личный опыт взаимодействия с искусством. В «Первой даче» мы соединили передовые технологии с уникальным нематериальным наследием. Теперь любой посетитель сможет не просто увидеть это место, но и услышать голоса прошлого», — отметил старший вице-президент Сбера Владислав Крейнин.

Первым героем стал Виктор Шкловский — человек, проживший почти целый век и вобравший в себя все его противоречия. Ему будет посвящена выставка «Ход коня», которая откроет новый музей. Экспозиция разместится сразу на двух этажах.

Сообщается, что билеты в музей уже доступны на «Афише».