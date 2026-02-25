Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Барнауле трое приятелей избили водителя автобуса из-за оплаты проезда

В Барнауле осудили трех приятелей за нападение на водителя автобуса
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Барнауле суд приговорил троих местных жителей к реальным срокам заключения за нападение на водителя автобуса, молодые люди избили мужчину после того, как он попросил их оплатить проезд. Об этом сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в сентябре в районе улицы Северо-Западной. Трое пассажиров вышли из автобуса, не заплатив за проезд. Водитель вышел следом и потребовал рассчитаться. В ответ молодые люди набросились на него начали пинать, бить по лицу, порвали одежду и применили удушающий прием, из-за которого мужчина потерял сознание.

Очевидцы вызвали полицию. Водителя госпитализировали с сотрясением мозга и ушибами. Личности нападавших быстро установили, обвиняемых признали вину, извинились и выплатили компенсацию, но суд не стал прекращать дело. Каждому назначили от года до года и девяти месяцев колонии.

Ранее в Саратове пассажир обстрелял водителя троллейбуса.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!