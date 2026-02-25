В Барнауле трое приятелей избили водителя автобуса из-за оплаты проезда

В Барнауле суд приговорил троих местных жителей к реальным срокам заключения за нападение на водителя автобуса, молодые люди избили мужчину после того, как он попросил их оплатить проезд. Об этом сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в сентябре в районе улицы Северо-Западной. Трое пассажиров вышли из автобуса, не заплатив за проезд. Водитель вышел следом и потребовал рассчитаться. В ответ молодые люди набросились на него начали пинать, бить по лицу, порвали одежду и применили удушающий прием, из-за которого мужчина потерял сознание.

Очевидцы вызвали полицию. Водителя госпитализировали с сотрясением мозга и ушибами. Личности нападавших быстро установили, обвиняемых признали вину, извинились и выплатили компенсацию, но суд не стал прекращать дело. Каждому назначили от года до года и девяти месяцев колонии.

