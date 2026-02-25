Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Британии пройдет «кровавый дождь»

LADBible: метеорологи предупредили о появлении кровавого дождя в Британии
Александр Кряжев/РИА Новости

Метеорологи предупредили о возможном появлении над Британией так называемого «кровавого дождя», вызванного переносом сахарской пыли над Европой, пишет LADBible.

По данным специалистов, пылевой шлейф из Сахары смешивается с осадками над Великобританией, что может придать дождю красноватый оттенок. Несмотря на необычный внешний вид, явление не представляет опасности для населения. Максимальным последствием станет тонкий слой пыли на автомобилях, окнах и других открытых поверхностях.

Метеоролог Марк Паррингтон отметил, что основной поток пыли проходит на большой высоте над южной Англией и Ла-Маншем. Однако при совпадении с дождем возможны влажные отложения частиц на поверхности земли.

По оценкам, наиболее заметные проявления «кровавого дождя» возможны в южных районах Великобритании.

Ранее ученые разгадали загадку редкого природного явления на Марсе.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!