Россияне назвали главным фактором доверия к новостям ссылки на первоисточники

Большинство российских интернет-пользователей — 59% — при появлении резонансных новостей проверяет информацию в нескольких источниках, свидетельствуют результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Согласно опросу, 20% респондентов в первую очередь обращаются к официальным источникам — ведомствам, компаниям и пресс-службам. Еще 11% опрошенных доверяют профессиональным редакциям СМИ. Личные страницы экспертов в социальных сетях и каналы в мессенджерах набрали по 5% соответственно.

В числе тематик, в которых респонденты доверяют исключительно профессиональным редакциям, лидируют политика и международные события — 36%.

На втором месте — наука, медицина и технологии (23%), на третьем — экономика, финансы и рынок труда (11%).

При этом четверть опрошенных (25%) заявили, что не разграничивают темы по степени доверия, ставя во главу угла собственный интерес к содержанию контента. Обзоры происшествий важны для 5% участников.

При ответе на вопрос о том, в каких случаях допустимо получать информацию от непрофессиональных источников, мнения разошлись: 35% россиян категорически отвергли такую возможность. Вместе с тем 27% считают уместными личные мнения в социальных сетях по прикладным темам — рецептам, быту и хобби.

Путешествия и городской контент выбрали 17%, сложные общественные темы (политика, экономика, безопасность) — 14%, культура и спорт набрали 4% и 3% соответственно.

Ключевыми критериями доверия к новостному сообщению для россиян стали прозрачность и проверяемость: 48% опрошенных указали на важность ссылок на первоисточники, документы и прямые цитаты, 31% — на проверку фактов и их четкое изложение.

Публичные исправления и обновления как признак ответственности редакции ценят 15%, а личность автора или репутация редакции важны для 6%.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 16 по 20 февраля 2026 года, в нем приняли участие почти три тыс. интернет-пользователей.