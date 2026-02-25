Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Россияне назвали главным фактором доверия к новостям ссылки на первоисточники

Rambler&Co: 59% сообщили о привычке перепроверять резонансные новости
Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

Большинство российских интернет-пользователей — 59% — при появлении резонансных новостей проверяет информацию в нескольких источниках, свидетельствуют результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Согласно опросу, 20% респондентов в первую очередь обращаются к официальным источникам — ведомствам, компаниям и пресс-службам. Еще 11% опрошенных доверяют профессиональным редакциям СМИ. Личные страницы экспертов в социальных сетях и каналы в мессенджерах набрали по 5% соответственно.

В числе тематик, в которых респонденты доверяют исключительно профессиональным редакциям, лидируют политика и международные события — 36%.

На втором месте — наука, медицина и технологии (23%), на третьем — экономика, финансы и рынок труда (11%).

При этом четверть опрошенных (25%) заявили, что не разграничивают темы по степени доверия, ставя во главу угла собственный интерес к содержанию контента. Обзоры происшествий важны для 5% участников.

При ответе на вопрос о том, в каких случаях допустимо получать информацию от непрофессиональных источников, мнения разошлись: 35% россиян категорически отвергли такую возможность. Вместе с тем 27% считают уместными личные мнения в социальных сетях по прикладным темам — рецептам, быту и хобби.

Путешествия и городской контент выбрали 17%, сложные общественные темы (политика, экономика, безопасность) — 14%, культура и спорт набрали 4% и 3% соответственно.

Ключевыми критериями доверия к новостному сообщению для россиян стали прозрачность и проверяемость: 48% опрошенных указали на важность ссылок на первоисточники, документы и прямые цитаты, 31% — на проверку фактов и их четкое изложение.

Публичные исправления и обновления как признак ответственности редакции ценят 15%, а личность автора или репутация редакции важны для 6%.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 16 по 20 февраля 2026 года, в нем приняли участие почти три тыс. интернет-пользователей.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!