Школьник оказался в реанимации, вдохнув кондитерскую присыпку

В Москве школьник попал в реанимации, вдохнув украшение для торта

В Москве 10-летний мальчик попал в больницу после того, как вдохнул кондитерскую присыпку для украшения тортов, у ребенка начались проблемы с дыханием. Об этом сообщается в Telegram-канале Морозовской детской больницы.

Мальчика доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии на скорой помощи. Врачи срочно перевели его в отделение реанимации и интенсивной терапии. Несовершеннолетний испытывал проблемы с дыханием, в легких мальчика начался воспалительный процесс.

Врачам удалось стабилизировать состояние ребенка, после курса лечения он был выписан из больницы.

До этого в Ингушетии врачи спасли полуторагодовалого мальчика от ампутации руки, ребенок засунул кисть в работающий электроприбор на кухне. Медики выявили у пациента множественные размозженные и рваные раны, повреждения сухожилий сгибателей и разгибателей, а также переломы костей.

Ранее в Бурятии спасли ребенка, наглотавшегося магнитов.

 
