Стало известно, какие города россияне выбирают для празднования 8 Марта

Туту: россияне для празднования 8 Марта выбирают Москву, Минск и Дубай
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

На длинные выходные, приуроченные к празднованию 8 Марта, россияне чаще всего уезжают в Москву, Санкт-Петербург, а среди зарубежных направлений выбирают Белоруссию и Дубай. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты сервиса путешествий «Туту».

«На праздничные выходные в честь Международного женского дня в топе у россиян Москва — 31%, затем Санкт‑Петербург — 18% и Краснодарский край — 14%. Далее идут Ставропольский край и Нижегородская область — по 6%. Среди зарубежных направлений на 8 марта на первом месте Минск — 20%. Далее в топе Дубай — 9%, Ташкент — 6%, Самарканд и Ереван — по 5%. По размещению в начале марта пары чаще выбирают отели — 75%. Спрос на апартаменты и гостевые дома — по 11% и 5%», — сообщили в сервисе.

До этого эксперты рассказали, что для финансово выгодного путешествия по России в зимний сезон стоит выбирать северные направления. При этом весной лучше посещать города Золотого кольца, летом — отдыхать на Балтике и отправляться в гастротуры по югу страны, а осенью исследовать культурные маршруты.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать идеальный отель для отдыха с детьми.

 
