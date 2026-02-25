Размер шрифта
Весенняя афиша московских театров объединила классику XIX века и авангард XX-го

Легендарные московские театры включили девять спектаклей в весеннюю афишу
Театр имени Маяковского

Театры Москвы сформировали насыщенную афишу на весенней сезон. В нее вошли девять спектаклей, которые пройдут в театре имени Владимира Маяковского, «Школе драматического искусства» и театре «Человек», сообщается на портале mos.ru.

Театр имени Маяковского предлагает три постановки. Спектакль «Таланты и поклонники» по пьесе Александра Островского состоится 28 февраля и 30 марта. «Евгений Онегин» в постановке режиссера Егора Перегудова, где сценическое пространство выстроено вокруг природных стихий и образа воды, сыграют 1 и 18 марта.

13 и 14 марта в театре пройдут показы восточной сказки «Багдадский вор и черная магия» — музыкального спектакля с хореографией, видеопроекциями и живой музыкой. Роль рассказчика в нём исполнит народный артист России Игорь Костолевский.

«Школа драматического искусства» представила три постановки. Сообщается, что в спектакле «Чехов в 3D» водевили «Предложение» и «Медведь» объединены с монологом «О вреде табака». Показы запланированы на 5 и 6 марта, а также 10 апреля.

18 марта и 8 апреля в театре выйдет «Собака с дамочкой» — постановка режиссера Гоши Мнацаканова по чеховской «Даме с собачкой», в которой события подаются сквозь призму собачьих сновидений.

11 и 15 апреля театр покажет «Идеального мужа» по Оскару Уайльду в постановке Екатерины Гранитовой-Лавровской с оригинальной музыкой Григория Ауэрбаха и стихами в переводах Михаила Кузмина и Николая Гумилева.

Камерный театр «Человек» в Скатертном переулке включил в весеннюю программу три спектакля. «Закат Европы» по пьесе Эжена Ионеско «Бред вдвоем» — притча о любви и надвигающейся катастрофе — пройдет 26 февраля, 7 и 26 марта.

Сатирическая комедия «Странный господин» по мотивам Мольера в постановке Владимира Скворцова запланирована на 27 февраля, 22 марта и 5 апреля. «Причал» — спектакль по первому киносценарию Геннадия Шпаликова об эпохе оттепели — сыграют 28 февраля и 29 марта.

Отмечается, что приобрести билеты на спектакли зрители могут в том числе при помощи специализированного московского сервиса.

 
