Российские нефтяники померяются силами на олимпийских объектах

Сотрудники 34 предприятий «Роснефти» прибыли в Сочи, чтобы принять участие в Зимних олимпийских играх компании. Они будут соревноваться на олимпийских стадионах и трассах в таких видах спорта, как лыжные гонки, хоккей и биатлон, сообщила пресс-служба «Роснефти».

Уточняется, что состязания по хоккею пройдут в ледовом дворце «Айсберг», где в 2014 году российские спортсмены завоевали множество золотых медалей в шорт-треке и фигурном катании.

Хоккейные матчи в рамках Игр компании будут проходить ежедневно в трех дивизионах — Суперлиге, Высшей и Первой лигах. Финал состоится в последний день февраля.

Соревнования по лыжам и биатлону состоятся в комплексе «Лаура» на высоте 1500 метров. В «Роснефти» отметили, что в этом году стрельба впервые будет вестись не только из положения лежа, но и стоя.

Для лыжников и биатлонистов традиционно предусмотрены мужская и женская дистанции, а также эстафета.

В компании добавили, что развитие спорта является одним из основных направлений ее социальной политики.

Ранее сообщалось, что «Роснефть» ежегодно проводит зимние и летние спортивные игры, объединяющие тысячи спортсменов со всей России.