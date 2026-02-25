Россиян предупредили о наказании за подключение к соседскому Wi-Fi

Подключение к незапароленному соседскому Wi-Fi само по себе не является поводом привлечь человека к ответственности. Однако если оно выполнено в ходе подбора пароля, то это уже расценивается как покушение на охраняемую компьютерную информацию, вмешательство в работу сети и наказывается крупными штрафами, предупредил в беседе с RT доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Если человек получил доступ к сети, подобрав или взломав пароль, то тут мера ответственности будет зависеть от последствий его действий – например, ограничился ли пользователь только выходом в интернет или еще и повлиял на работу устройств, объяснил юрист.

Так, если выяснится, что несанкционированный доступ стал причиной блокировки, уничтожения или копирования данных, нарушения работы сети или компьютера, то пользователю грозит штраф до 200 тыс. рублей или в размере, равном зарплате за 18 месяцев. Кроме того, наказать могут исправительными работами и даже лишением свободы, предупредил Виноградов.

«Для привлечения к ответственности нужно не только зафиксировать факт постороннего подключения, но и установить, кто именно пользовался сетью, а также каким способом он получил доступ, — добавил эксперт. — Например, признаки подбора пароля, использование специальных программ, изменение настроек роутера, а также иные технические следы, позволяющие восстановить способ проникновения и привязать его ко времени, месту и конкретному пользователю».

Юрист также посоветовал россиянам всегда защищать роутер надежным паролем, причем создавать его самостоятельно, а не использовать предустановленный. Кроме того, по мнению специалиста, важно применять современные протоколы шифрования WPA2 или WPA3, а также регулярно перепрошивать роутер.

В Совфеде ранее предупредили о мошеннической схеме с публичными сетями Wi-Fi.