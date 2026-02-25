Размер шрифта
Общество

«Начали синеть пальцы»: четыре ребенка тяжело заболели, поев шаурму в Челябинске

В Челябинске четверо детей тяжело заболели, поев шаурмы из ларька
Shutterstock/FOTODOM

В Челябинске несколько школьников тяжело заболели после посещения ларька с шаурмой. Об этом сообщает 74.RU.

Все началось 13 февраля, когда четверо пятиклассников поела шаурму в заведении «Вкус Востока» на улице Братьев Кашириных. Уже 14 февраля одному из 11-летних мальчиков стало плохо — начались рвота и диарея. На следующий день состояние ухудшилось, и его госпитализировали.

«В приемном покое начали синеть пальцы рук и ног, он не понимал, где находится, высокая температура, состояние было очень тяжелое», — рассказала мать ребенка.

Женщина выяснила, что с похожими симптомами заболели трое его приятелей, с которыми сын ходил за шаурмой. Кроме того, в инфекционном отделении с аналогичными симптомами лежал 17-летний подросток, покупавший еду там же.

Даже спустя десять дней дети чувствуют сильное недомогание. Им назначена строгая диета, однако пища все равно плохо усваивается. Один из мальчиков, лечившийся амбулаторно, потерял сознание от истощения — его могут госпитализировать.

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. После эпидемиологического расследования Роспотребнадзора было возбуждено административное дело по статье 6.6 КоАП РФ, материалы направлены в суд. Деятельность кафе приостановлена.

Ранее в Прикамье владельцу кафе выписали штраф после массового отравления посетителей.

 
