Названа главная причина разводов в России

В последние годы разводы пар в России чаще всего становятся осознанным решением, а не личной трагедией. Об этом «Известиям» рассказала психолог, основатель Института семейной психологии Инна Мирная.

Специалист объяснила, что с 2025 года изменился характер расставаний, которые теперь чаще связаны с постепенной утратой эмоциональной близости, а не с острыми конфликтами. Сейчас главной причиной разводов стало отсутствие живого контакта между супругами на протяжении долгого времени.

По словам эксперта, многие современные пары стали психологически грамотнее. Партнеры не готовы сохранять свои отношения только формально, если в них нет эмоциональной наполненности. Брак все чаще воспринимается россиянами не как обязательство «на всю жизнь», а как союз, который ценен до тех пор, пока в нем есть место развитию и взаимный интерес.

Психолог отметила, что сегодня чаще других разводятся супруги, стаж совместной жизни которых составляет от 8 до 15 лет. В этот период партнеры сталкиваются с нехваткой открытого диалога, игнорированием личных потребностей, а также подменой эмоциональной близости бытовой функциональностью.

«Партнеры могут быть отличной командой — родители, менеджеры быта, логистики жизни, но при этом давно не быть парой. И когда это осознается, развод становится логичным, а не импульсивным решением», — подчеркнула специалист.

По ее словам, главная проблема, из-за которой пары начали обращаться за психологической помощью, заключается в отсутствии желания разговаривать друг с другом до наступления точки невозврата. При этом профилактика в данном случае основывается не на универсальных советах, а на регулярном открытом диалоге, благодаря которому в отношениях сохраняется эмоциональная доступность.

