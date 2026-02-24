В «Мосфото» появился необычный репортаж из библиотеки-читальни имени Тургенева

Репортаж из библиотеки с героями «Зимы в Москве» опубликован в «Мосфото»

Кот, собака и лиса — главные персонажи масштабного городского проекта «Зима в Москве» — стали героями нового фоторепортажа, опубликованного на сайте столичного медиабанка «Мосфото», сообщается на портале mos.ru.

Опубликованные фото показывают, что нарисованные герои делали во время визита в библиотеку-читальню имени И.С. Тургенева.

В основу легли фото нескольких залов библиотеки. При создании каждого снимка реальное изображение совмещалось с картинкой, сгенерированной при помощи технологий искусственного интеллекта.

Сообщается, что маскоты «Зимы в Москве» посетили библиотеку, использовав единый читательский билет. Нарисованные персонажи изучили книги об истории столицы и сделали конспект в блокноте.