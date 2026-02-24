Размер шрифта
В России заявили о готовности перейти на отечественные ИИ-продукты

ИТ-эксперт Костунов: цифровая среда многих стран завязана на Google
Shutterstock

История Google является примером того, как технологический прорыв превратился в инфраструктуру, от которой начали зависеть целые отрасли, заявил ИТ-эксперт Илья Костунов, комментируя призывы компании Cloudfare изучить монополизм Google на рынке поиска.

«Многие рынки просто «встроились» в экосистему Google. Но у такой модели есть обратная сторона: чем глубже страна или бизнес интегрированы в платформу, тем сложнее потом из нее выйти. Поэтому сейчас многие государства обнаружили, что их цифровая среда во многом завязана на одну компанию», — сказал он.

По мнению Костунова, Россия последовательно поддерживает собственную цифровую экосистему, чтобы не зависеть от внешних факторов.

«Пользователи привыкли к наличию собственных качественных сервисов. И благодаря этому переход на локальные решения выглядит гораздо менее болезненным, чем для стран, где альтернативы фактически не сформировались», — добавил он.

Также управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер отметил, что практически никто не слышал тревожные звонки о том, что Google становится монополистом.

«Регуляторы ограничивались штрафами, но сейчас видно, что для компании такого масштаба это не проблема: Google спокойно «переваривает» любые санкции, а судебные процессы тянутся годами. Сегодня Россия готова предложить пользователям отечественные ИИ-продукты, такие как GigaChat, Алиса Ai и другие сервисы», — сказал он.

Ранее компания Cloudflare призвала британский антимонопольный регулятор изучить влияние доминирования Google на рынке поиска на развитие искусственного интеллекта. По оценке главы Cloudflare Мэттью Принса, благодаря своему поисковому монополизму Google получает доступ к значительно большему объему интернет-данных: примерно в 3,2 раза больше, чем OpenAI, в 4,8 раза больше, чем Microsoft, и в шесть раз больше, чем большинство других компаний.

 
