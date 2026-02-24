Размер шрифта
Поддержка национальных брендов войдет в народную программу «Единой России»

Партия «Единая Россия» намерена впервые закрепить в российской правовой практике понятия «Сделано в России» и «Российский бренд». Соответствующий законопроект уже разработан политической силой, сообщила пресс-служба партии.

Уточняется, что документ получил название «Об обозначениях «Сделано в России» и «Российский бренд» и Движении «Сделано в России» и определяет четкие критерии отнесения товаров к отечественным: страной происхождения должна быть Россия, для получения обозначения «Российский бренд» правообладатель товарного знака не должен находиться под контролем иностранных лиц.

Законопроект разработан партией совместно экспертным сообществом и бизнес-объединениями на принципах «умного регулирования»: он не вводит новых ограничений для бизнеса и не требует дополнительных расходов из федерального бюджета.

Также документ предусматривает создание негосударственной информационной системы «Сделано в России» и общественного Движения «Сделано в России» — для координации усилий власти и бизнеса.

«Партия формирует единые стандарты для продвижения национальной продукции, поддерживает российских производителей и дает покупателям четкий ориентир: «Сделано в России» — значит качественно, надежно, свое», — рассказал замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Морозов.

Парламентарий добавил, что проект «Сделано в России — Выбирай свое!» также станет одним из ведущих направлений народной программе партии и консолидирует предпринимателей и потребителей вокруг идеи экономического суверенитета.

Перед внесением инициативы в Госдуму партия организовала на площадке своего Центрального исполнительного комитета круглый стол федерального партийного проекта «Выбирай свое». В нем приняли участие представители «Опоры России», «Деловой России» и Торгово-промышленной палаты РФ.

Также участники мероприятия обсудили включение проекта «Выбирай свое» в главный программный документ политической силы.

Глава проекта «Сделано в России» Михаил Садченков сообщил, что движение «Сделано в России» объединило уже свыше 70 тыс. предпринимателей по всей стране. По его мнению, принятие закона позволит объединить усилия по продвижению отечественных брендов, повысить доверие потребителей и укрепить технологический суверенитет России.

В партии добавили, что на круглом столе принято решение сформировать рабочую группу по «умному регулированию» и формированию долгосрочного спроса на российские товары, услуги и культурные продукты. Ее члены будут координировать меры по продвижению российской продукции.

 
