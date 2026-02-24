Okko покажет документальный фильм о детях из новых регионов России

Okko и «Лента.ру» расскажут о жизни детей из новых регионов России

Okko ко Дню защитника Отечества представил документальный фильм «СВОи дети», ставший первым масштабным исследованием жизни детей из новых регионов России, которые оказались в зоне боевых действий. Об этом сообщили пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Проект создан совместно с интернет-изданием «Лента.ру» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), стратегической программы уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка «Страна для детей» и проекта «Послезавтра».

Фильм рассказывает о том, как изменилась жизнь подростков после начала конфликта в Донбассе, а также о тех, кто помогает им вернуться к мирной жизни.

«СВОи дети» — это прежде всего история о милосердии, восстановлении, силе духа и о том, как страна объединилась вокруг детей, чтобы вернуть им счастье и уверенность в завтрашнем дне», — отмечают авторы проекта.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова пояснила цель инициативы:

«Смены «Послезавтра» мы запустили по просьбам подростков и их родителей из новых регионов, чтобы ребята могли восстановиться, почувствовать опоры, найти друзей. Ведь самое важное для детей — любовь, забота, а также понимание, что впереди много возможностей для счастливого будущего, а мы, взрослые, поможем», — сказала она.

Как рассказал генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, идея проекта возникла во время смены лагеря «Послезавтра».

«Идея проекта «СВОи дети» родилась во время смены лагеря «Послезавтра», в прямом диалоге с детьми, чьи родители-участники СВО. А в основе проекта заложена простая понятная мысль: чужих детей не бывает», — сказал он.

Документальный фильм станет частью мультиформатного проекта «Лента.ру», включающего текстовые, фото- и видеоистории. Премьера состоится на платформе Okko.