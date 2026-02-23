Размер шрифта
Съемки второго сезона сериала «Эльбрус» переместились в Сухум

Режиссер Артем Ларин отметил особую атмосфера для съемок в Абхазии
Shutterstock/Scarc

В городе Гагры 17 февраля стартовали съемки второго сезона сериала «Эльбрус», премьера которого состоится на «Пятом канале» во второй половине 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Сериал рассказывает о работе спасательного отряда, помогающего людям в беде, а центральным персонажем выступает собака-ретривер, давшая название команде.

Отмечается, что съемки проходят в Гаграх, Пицунде, а также в горной и предгорной зонах Абхазии. Кроме того, в День защитника отечества, 23 февраля, съемочная группа переместилась в Сухум. Ориентировочно работы продлятся до мая 2026 года.

Режиссер сериала Артем Ларин отметил, что во втором сезоне зрители увидят красивые виды: горы, море, солнце, очаровательные закаты.

«Здесь особые люди, особая природа, особый воздух», — отметил он.

По его словам, в проекте активно задействованы местные актеры, в том числе из Сухумского театра. Второй сезон будет включать 32 серии, а кастинг остается открытым для всех желающих.

Народный артист Абхазии Кесоу Хагба, исполняющий роль Марата, рассказал, что ему импонирует образ героя.

«Такие образы мне действительно импонируют. Это люди, которые имеют влияние, авторитет и уважение ни за счет должности и ни за счет орденов, ни за счет звания, а просто (за счет) горькой, реальной человеческой жизни, опыта», — сказал он.

Он также выразил удовлетворение сотрудничеством с командой.

«Мне очень приятно, что сериал снимается в Абхазии. Мне повезло с партнерами», — подчеркнул артист.

Отмечается, что сериал сочетает драму, приключения и элементы детектива. Его герои участвуют в расследовании уголовных дел и спасают попавших в беду.
 
