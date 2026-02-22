В национальном центре «Россия» обсудили поддержку военнослужащих СВО

Офицеры, прошедшие боевой путь, способны проявить себя в самых разных сферах, если имеют мотивацию, чувствуют поддержку и видят свое призвание. Об этом на панельной дискуссии «СВОи родные: как помочь ветеранам СВО», прошедшей в национальном центре «Россия» в рамках фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев», рассказал начальник главного штаба «Юнармии», Герой России Владислав Головин.

По его словам, он пришел к своей нынешней должности во многом благодаря президентской программе «Время героев». Головин вошел в первый поток программы «Время героев».

«Принцип достаточно прост: наш президент поставил перед нами задачи, и все силы мы сосредоточили на развитии направлений, которые нам были доверены. Все в мире взаимосвязано: мы делимся опытом, и это делает нашу страну сильнее и сувереннее. Мы плотно взаимодействуем с Ассоциацией ветеранов СВО и другими организациями. Это помогает социализации, дает моральную поддержку. Как бы по-простому это ни звучало, важно быть нужным обществу и понимать, что твой опыт может быть полезен», — сказал он.

Командир подразделения «Ночные волки» Андрей Мищенко, ставший героем документального фильма «Голливуд» (по его позывному), потерял ногу на фронте, но продолжил службу с протезом. Он призвал ветеранов не опускать руки.

«Мер государственной поддержки очень много, поэтому я считаю, что самое главное для ветеранов — не опускать руки и понять, чем они хотят заниматься: вернуться в строй, найти себя в гражданской службе или что-то еще. Ветеранам СВО уделяется много внимания. На большом контроле каждый ветеран. Есть много организаций, которые реально помогают», — отметил он.

Модератор встречи, ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Илья Казаков, обратил внимание на внутренние барьеры

«Большинство ветеранов сталкиваются с обычной человеческой апатией, саморефлексией, самобичеванием. Особенно если ты потерял боевых товарищей, перейти на «мирные рельсы» очень сложно. Здесь главное — найти внутренний стержень, волю к жизни. Это может быть поддержка семьи, любимое хобби. И, конечно, главное для ветерана — быть полезным обществу», — сказал он

Также на дискуссии выступил 63-летний ветеран СВО, школьный учитель Сергей Хубраков (позывной «Хамхар»), который после ранения и реабилитации вернулся к работе с воспитанниками и участвует в спортивной жизни.