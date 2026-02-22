Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В национальном центре «Россия» обсудили поддержку военнослужащих СВО

Ветераны СВО рассказали о социализации и поиске нового призвания
Национальный центр «Россия»

Офицеры, прошедшие боевой путь, способны проявить себя в самых разных сферах, если имеют мотивацию, чувствуют поддержку и видят свое призвание. Об этом на панельной дискуссии «СВОи родные: как помочь ветеранам СВО», прошедшей в национальном центре «Россия» в рамках фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев», рассказал начальник главного штаба «Юнармии», Герой России Владислав Головин.

По его словам, он пришел к своей нынешней должности во многом благодаря президентской программе «Время героев». Головин вошел в первый поток программы «Время героев».

«Принцип достаточно прост: наш президент поставил перед нами задачи, и все силы мы сосредоточили на развитии направлений, которые нам были доверены. Все в мире взаимосвязано: мы делимся опытом, и это делает нашу страну сильнее и сувереннее. Мы плотно взаимодействуем с Ассоциацией ветеранов СВО и другими организациями. Это помогает социализации, дает моральную поддержку. Как бы по-простому это ни звучало, важно быть нужным обществу и понимать, что твой опыт может быть полезен», — сказал он.

Командир подразделения «Ночные волки» Андрей Мищенко, ставший героем документального фильма «Голливуд» (по его позывному), потерял ногу на фронте, но продолжил службу с протезом. Он призвал ветеранов не опускать руки.

«Мер государственной поддержки очень много, поэтому я считаю, что самое главное для ветеранов — не опускать руки и понять, чем они хотят заниматься: вернуться в строй, найти себя в гражданской службе или что-то еще. Ветеранам СВО уделяется много внимания. На большом контроле каждый ветеран. Есть много организаций, которые реально помогают», — отметил он.

Модератор встречи, ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Илья Казаков, обратил внимание на внутренние барьеры

«Большинство ветеранов сталкиваются с обычной человеческой апатией, саморефлексией, самобичеванием. Особенно если ты потерял боевых товарищей, перейти на «мирные рельсы» очень сложно. Здесь главное — найти внутренний стержень, волю к жизни. Это может быть поддержка семьи, любимое хобби. И, конечно, главное для ветерана — быть полезным обществу», — сказал он

Также на дискуссии выступил 63-летний ветеран СВО, школьный учитель Сергей Хубраков (позывной «Хамхар»), который после ранения и реабилитации вернулся к работе с воспитанниками и участвует в спортивной жизни.
 
Теперь вы знаете
Куда исчезло золото Колчака: история крупнейшего ограбления в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!