Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

Клиенты Сбера смогут поддержать детский спорт бонусами «Спасибо»

Сбер удвоит бонусы клиентов для поддержки детского спорта
matimix/Shutterstock/FOTODOM

Сбер запустил в приложении «СберБанк Онлайн» акцию по сбору бонусов «Спасибо» на развитие детского спорта в регионах. Кредитная организация удвоит объем перечисленных клиентами средств, уточнили в пресс-службе банка.

Cообщается, что инициатива приурочена к проведению Зимних Олимпийских игр-2026. В ее рамках пользователям предлагается перевести накопленные бонусы «Спасибо» в поддержку отечественного спорта.

Один бонус, согласно акции, равен одному рублю. Сбер умножит собранную сумму, после чего средства будут направлены через Благотворительный фонд «Вклад в будущее» на развитие спортивной инфраструктуры и поддержку детских секций в российских регионах.

Для участия в акции необходимо перейти по специальному баннеру, размещенному на главной странице приложения и в разделе «Для жизни», и подтвердить перевод бонусов.

Отмечается, что акция стала продолжением инициативы «Спасибо нашим олимпийцам».

Ранее Сбер запустил телеграм-бот для отправки сообщений для поддержки российских спортсменов, выступающих на Играх в Милане и Кортине. Сообщения пользователей транслируются на цифровых медиафасадах в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов.

В банке отметили, что новая акция позволит болельщикам из разных регионов страны внести вклад в развитие детского спорта и поддержать будущих чемпионов.
 
Теперь вы знаете
Россиянам предрекли отмену удаленки из-за блокировки Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!