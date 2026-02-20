Клиенты Сбера смогут поддержать детский спорт бонусами «Спасибо»

Сбер запустил в приложении «СберБанк Онлайн» акцию по сбору бонусов «Спасибо» на развитие детского спорта в регионах. Кредитная организация удвоит объем перечисленных клиентами средств, уточнили в пресс-службе банка.

Cообщается, что инициатива приурочена к проведению Зимних Олимпийских игр-2026. В ее рамках пользователям предлагается перевести накопленные бонусы «Спасибо» в поддержку отечественного спорта.

Один бонус, согласно акции, равен одному рублю. Сбер умножит собранную сумму, после чего средства будут направлены через Благотворительный фонд «Вклад в будущее» на развитие спортивной инфраструктуры и поддержку детских секций в российских регионах.

Для участия в акции необходимо перейти по специальному баннеру, размещенному на главной странице приложения и в разделе «Для жизни», и подтвердить перевод бонусов.

Отмечается, что акция стала продолжением инициативы «Спасибо нашим олимпийцам».

Ранее Сбер запустил телеграм-бот для отправки сообщений для поддержки российских спортсменов, выступающих на Играх в Милане и Кортине. Сообщения пользователей транслируются на цифровых медиафасадах в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов.

В банке отметили, что новая акция позволит болельщикам из разных регионов страны внести вклад в развитие детского спорта и поддержать будущих чемпионов.