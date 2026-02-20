Размер шрифта
Общество

В России оценили научно-техническое развитие крупнейших отечественных корпораций

«Роснефть» вошла в пятерку лидеров рейтинга научно-технического развития AK&M
Пресс-служба «Роснефти»

«Роснефть» включена в первый рейтинг научно-технического развития крупнейших российских корпораций, подготовленный агентством AK&M. Компания вошла в пятерку лидеров с высшим уровнем показателя научно-технического развития, сообщила пресс-служба «Роснефти».

Уточняется, что рейтинг составлен на основе анализа деятельности 300 крупнейших российских компаний. В итоговый список вошли 42 холдинга, раскрывающие информацию об устойчивом развитии и научно-технической деятельности.

Методология исследования учитывала две группы показателей — количественные и качественные. К первым относятся объем и динамика затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), а также патентная активность, ко вторым — наличие внутренних исследовательских подразделений, партнерств с научными организациями и нормативного регулирования научной деятельности.

При этом затраты на НИОКР формируют 70% итоговой оценки.

Как отмечается в исследовании, «Роснефть» входит в число российских компаний, инвестирующих наибольшие объемы средств в научные исследования.

В компании отметили, что технологическое лидерство закреплено в стратегии «Роснефть-2030» как один из ключевых элементов развития. В компании действует программа инновационного развития, предусматривающая формирование портфеля целевых проектов, направленных на повышение эффективности, устойчивое развитие, прозрачность и социальную ответственность.

В «Роснефти» добавили, что в 2024-2025 годах компания получила 151 патент на инновационные разработки, ориентированные на оптимизацию производственных процессов и охрану окружающей среды. В настоящее время в портфеле «Роснефти» — 1 178 объектов интеллектуальной собственности, прошедших государственную регистрацию.

Также «Роснефть» развивает собственное программное обеспечение для ключевых процессов нефтегазодобычи. В компании заявили, что корпоративные ИТ-решения превосходят импортные аналоги по скорости работы, функциональности и удобству интерфейса.

Компания также реализует проекты по развитию кадрового потенциала. В 2025 году в рамках ежегодного ИТ-марафона были организованы семь соревнований, включая конкурсы по информационному моделированию, Кубок по аддитивным технологиям и реверс-инжинирингу, студенческий хакатон, академический турнир и Лигу геонавигации.
 
