Сбер поддержит российских спортсменов

Сбер запустил акцию «Спасибо нашим олимпийцам» в поддержку российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине, сообщает пресс-служба банка.

В рамках акции Сбер создал Telegram-бота, где каждый желающий сможет оставить слова поддержки и благодарности спортсменам.

Сообщения будут транслироваться на цифровых экранах в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

«Несмотря на все сложности и вызовы, российские олимпийцы приехали в Италию, чтобы показать свое мастерство, силу духа и волю к победе. Поддержка соотечественников сегодня важна как никогда», — говорится в сообщении Сбера.