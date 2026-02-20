Политолог объяснил, для чего нужен Музей памяти

Музей памяти станет не только напоминанием о трагических событиях прошлого, но и образовательным центром, считает политолог Константин Калачев.

«В Музее памяти можно будет проводить научные конференции и семинары для школьников, чтобы распространять среди них знания о прошлом», — сказал он.

Политолог добавил, что идея «Бессмертного полка» получит новое развитие, так как желающие смогут дополнить экспозицию музея сведениями о своих предках.

По мнению Калачева, Музей памяти должен быть появиться еще во времена СССР.

«Напоминания о трагических событиях прошлого должны помочь раскрыть природу геноцида и не допустить реабилитацию нацизма. Однако появится он только сейчас после 80-летия победы. Значит пришло время», — сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что в 2026 году в Москве планируется открыть Музей памяти.