Политолог объяснил, для чего нужен Музей памяти

Политолог Калачев: Музей памяти раскроет природу геноцида
Музей памяти станет не только напоминанием о трагических событиях прошлого, но и образовательным центром, считает политолог Константин Калачев.

«В Музее памяти можно будет проводить научные конференции и семинары для школьников, чтобы распространять среди них знания о прошлом», — сказал он.

Политолог добавил, что идея «Бессмертного полка» получит новое развитие, так как желающие смогут дополнить экспозицию музея сведениями о своих предках.

По мнению Калачева, Музей памяти должен быть появиться еще во времена СССР.

«Напоминания о трагических событиях прошлого должны помочь раскрыть природу геноцида и не допустить реабилитацию нацизма. Однако появится он только сейчас после 80-летия победы. Значит пришло время», — сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что в 2026 году в Москве планируется открыть Музей памяти.
 
