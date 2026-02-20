Размер шрифта
На Okko вышел документальный фильм про многодетных отцов в зоне СВО

На Okko состоялась премьера фильма «Кузнецы Победы»
Сергей Бобылев/РИА Новости

На Okko состоялась премьера социально-патриотического фильма Николая Цонку «Кузнецы Победы», в котором рассказываются истории многодетных отцов-добровольцах, принимающих участие в СВО, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Главные герои фильма проходят испытание фронтом, переосмысливая ценности, укрепляя веру и понимая подлинный смысл ответственности.

В фильме зрители познакомятся с более чем 30 героями, среди которых хирург, строитель, ветеран ВОВ и представители других профессий.

Автором и режиссером фильма выступил актер театра и кино Николай Цонку, который с ноября 2022 года является добровольцем на СВО.

«Этот фильм ― больше, чем кино. Это память, вклад в будущее, в осознание того, что истинная сила ― в верности своим идеалам, в готовности защищать тех, кого любишь, защищать то, что тебе дорого. Эта история — о людях, которые, проходя через испытания, находят в себе силы сохранить верность, любовь и ответственность за тех, ради кого живут», — отметил Цонку.
 
