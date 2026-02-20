Размер шрифта
Российская молодежь стала чаще общаться в VK

Yota: более 43% абонентов выбирают тарифы с безлимитным интернетом
Пользователи 14-24 лет чаще всего активировали опцию неограниченного доступа к VK в январе 2026 года, это почти 10% от всех подключений, следует из данных платформы YotaАрхив. Также среди популярных сервисов оказались WeChat, Rutube и TikTok.

В целом россияне не спешат заменять онлайн‑общение на голосовое: более 43% абонентов по‑прежнему выбирают тарифы с безлимитным трафиком на интернет и нулевым пакетом минут. Это подтверждает тот факт, что услуга безлимитного интернета в целом остаётся для пользователей одним из самых важных критериев при выборе тарифа на связь.

«Когда мы запускали YotaАрхив, задачей было дать клиентам больше свободы в выборе минут, SMS и гигабайт по выгодной стоимости», — рассказал управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

Платформа позволяет предложить свой архивный тариф другим и получить за это бонус — 20% от стоимости за каждое подключение на мобильный счет.

Он отметил, что формат оказался востребованным.

«В среднем каждую неделю появляется около 13 тыс. новых предложений», — добавил Чудесников.

Активнее всего подключают тарифы и делятся ими жители Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы. В топ-10 также вошли Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Казань, Кемерово, Омск и Нижний Новгород.
 
