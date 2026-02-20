Размер шрифта
Российские войска начали пользоваться московской системой защиты от беспилотников

Мобильные комплексы «Елка» начали внедрять в зоне СВО и приграничных районах
Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения противовоздушной обороны России начали внедрять московские мобильные комплексы перехвата малых и ударных дронов «Елка», сообщает «ТВ Центр».

Комплексы, разработанные столичными инженерами, предназначены для борьбы с разными типами дронов, среди которых FPV, разведывательные, ударные беспилотники самолетного типа, дроны-«крылья» и другие.

Главным преимуществом московской системы называют скорость реагирования, так как на захват и перехват цели требуется менее минуты.

Специалисты ПВО, среди которых операторы С-400, проходят обучение по новым средствам защиты. Также обучение уже прошли бойцы 31-й дивизии ПВО в Крыму.

Кроме того, московская система защиты от беспилотников успешно показала себя в Белгородской области. Также в Брянской области благодаря системе «Елка» удалось сорвать массированную попытку удара по объектам энергетической инфраструктуры.

Напомним, система «Елка» массово производится в Москве. Корпус выполнен по аэродинамической схеме с центральным фюзеляжем и крыльями. За счет этого он способен маневрировать по всем осям без ограничений, особенно на предфинальной фазе перехвата цели.
 
