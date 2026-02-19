Темой финала олимпиады по финансовой безопасности в Красноярске станет Год единства народов

В финал Международной олимпиады по финансовой безопасности выйдут 700 человек

В программе Международной олимпиады по финансовой безопасности 2026 года важно отразить тематику Года единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Об этом на заседании организационного комитета заявил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко.

По его словам, в этом году принято решение об увеличении количества участников финального этапа и расширения направлений развития олимпиады. Ее финал пройдет с 27 сентября по 2 октября в Красноярске на площадке Сибирского федерального университета (СФУ).

«Учитывая, что одной из ключевых тем олимпиады будет искусственный интеллект, прошу организации предусмотреть соответствующие форматы. Уверен, что совместными усилиями мы продолжим повышать результаты и развивать это движение, поддержанное главой государства», — отметил Чернышенко.

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что в этом году в финальной неделе примут участие до 700 школьников и студентов более чем из 40 стран. Программа финала будет включать четыре трека: образовательный, профессиональный, культурный и спортивный. В рамках профессионального направления пройдут форум Международного движения по финансовой безопасности, заседание Совета Международного сетевого института и мероприятия БРИКС. Также планируется запуск молодежной модели Пленарного заседания региональной группы по типу ФАТФ.

Культурная часть включит фестиваль «Олимпиада в красках», где будут представлены традиции народов России. Спортивный трек предложит фиджитал-турнир, баскетбольный матч и национальные игры.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков сообщил, что регион во второй раз принимает финал олимпиады и уже утверждена дорожная карта подготовки. Особое внимание уделяется вовлечению местной молодежи и развитию финансового просвещения.

Оргкомитет также одобрил проведение международной летней школы в Красноярске параллельно с форумом «Бирюса» и зимней — в «Сириусе» в рамках Конгресса молодых ученых. Задания олимпиады будут переведены на английский, китайский, арабский, французский и испанский языки.