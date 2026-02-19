Размер шрифта
«Единая Россия» запустила сбор предложений в народную программу

Дмитрий Медведев: главный капитал «Единой России» — доверие людей
Telegram-канал Фракция «Единая Россия»

«Единая Россия» объявила о старте сбора предложений для формирования новой народной программы. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев на пленарном заседании первого окружного отчетно-программного форума в Екатеринбурге.

По его словам, внести предложения может любой гражданин на сайте естьрезультат.рф.

Медведев подчеркнул, что народная программа — это не документ ради демонстрации на выборах, а работающий инструмент, который должен воплотиться в совокупность решений и нормативных актов. Он уточнил, что речь идет о законах, мерах государственного регулирования и индивидуальных решениях.

«Поэтому народная программа — работающий документ. Мы сегодня объявляем о начале сбора предложений наших граждан. Любой желающий, а таких людей очень много, может оставить свои предложения, чтобы они были изучены экспертами для формирования нового предвыборного документа», — сказал он.

Медведев выразил уверенность, что вместе с гражданами партия сможет преодолеть любые вызовы и реализовать цели, обозначенные президентом РФ.

«Самое главное — мы способны достичь тех целей, которые поставлены главой нашего государства и включены в нашу народную программу, поскольку документ, который мы с вами должны подготовить, будет содержать реальные обязательства в отношении нашей страны и наших граждан», — сказал он.

По его словам, основной задачей документа является действие в интересах всего государства и граждан страны. Председатель партии подчеркнул, что главный капитал «Единой России» — доверие людей.

«Наша сегодняшняя задача — заслужить и оправдать это доверие. И тогда, я уверен, мы достигнем самых высоких результатов как в труде, так и на самом важном направлении, которое сегодня есть в нашей стране», — заключил он.
 
