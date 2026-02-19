Размер шрифта
Рязанец обиделся на сожительницу, разбил ее авто и пропил сбережения

Виталий Белоусов/РИА Новости

В Рязани 31-летний местный житель разбил окно автомобиля своей бывшей сожительницы и похитил из тайника него 45 тысяч рублей. Деньги он потратил на спиртное. Об этом сообщает УМВД по Рязанской области.

В полицию обратилась 31-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный разбил стекло ее Chevrolet, припаркованного у дома, и украл 45 тысяч рублей, которые она хранила в тайнике машины. Оперативники выяснили, что накануне заявительница поссорилась со своим сожителем, который почти год жил у нее.

Женщина упрекнула его в том, что он не работает и пьет, и потребовала уйти. Мужчина, ранее судимый за кражи и грабеж, обиделся и решил отомстить, взломал авто, забрал деньги и пропил их. Возбуждено уголовное дело о краже, санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

До этого петербуржец разбил машину бывшей девушки в отместку за расставание. Обвиняемый подошел к машине марки Geely Coolray и нанес по ней не меньше семи ударов ногами. Разбились левое зеркало, передняя левая дверь и крылья. На допросе мужчина признался, что не сдержал эмоций из-за конфликта на почве расставания с бывшей девушкой — хозяйкой автомобиля.

Ранее россиянин сломал бывшей жене позвоночник и обманом переписал на себя ее квартиру.
 
