Жители Пекина смогут отпраздновать русскую Масленицу

В Пекине пройдет фестиваль «Московская Масленица»
Пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

В парке «Чаоян» в Пекине с 19 по 22 февраля пройдет фестиваль «Московская Масленица» с проводами зимы по-русски, сообщается на сайте mos.ru.

В рамках фестиваля для жителей будут работать торговые павильоны, пространства для мастер-классов и фотозона «Усадьба Москвы» с атмосферой традиционного русского подворья. Также посетители фестиваля смогут спеть русские песни на китайском языке благодаря караоке-автобусу.

Желающие смогут создать куклы, заняться декоративным плетением и нанести макияж с «зимним румянцем».

Кроме того, жители Пекина смогут пройтись по улицам Москвы с помощью VR-очков.

Особое внимание организаторы фестиваля уделили гастрономической программе, в рамках которой можно будет попробовать блины, пирожки, пельмени и горячие напитки. На сцене в парке для гостей исполнят народные песни и покажут хореографические номера. В фестивале также примут участие Московский казачий хор и ансамбль русской песни «Разгуляй».

Одновременно с фестивалем в Пекине в столице с 16 февраля по 1 марта пройдет «Китайский Новый год», на котором гости смогут попробовать утку по-пекински.
 
